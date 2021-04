Incidente la Bruxelles: Poliția dispersează un miting neautorizat Poliția a folosit tunuri cu apa la Bruxelles joi pentru a dispersa mulțimea adunata joi într-un parc pentru un protest care fusese interzis de autoritați din cauza pandemiei cauzate de coronavirus, potrivit AFP.



Poliția, desfașurata în cordon, calare sau pe jos, a fost atacata cu pietre și sticle când a intervenit, iar cel puțin un polițist a fost ranit, a menționat AFP.



Câteva mii de oameni au participat la miting, potrivit presei belgiene.

Ministrul belgian al internelor Annelies Verlinden a anunțat ca va face apel joi împotriva deciziei unei instanțe…

Sursa articol: hotnews.ro

