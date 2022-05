Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool și Real Madrid iși disputa, la ora transmiterii acestei știri, cel mai important trofeu continental, Ligii Campionilor, pe arena Stade De France din Paris. Meciul a inceput cu o intarziere de peste o jumatate de ora, din motive de securitate: mii de suporteri inca nu intrasera pe stadion,…

- Mauricio Pochettino (50 de ani), antrenorul lui PSG, a oferit un interviu pentru Marca, in care a prefațat finala Champions League, dintre Liverpool și Real Madrid. Liverpool și Real Madrid iși disputa trofeul Ligii Campionilor pe Stade Saint-Denis, din Paris, Franța, de la ora 22:00.Meciul e live…

- Real Madrid este usor favorita in finala din aceasta seara a Ligii Campionilor impotriva lui Liverpool, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, antrenorul echipei engleze, Juergen Klopp, citat de AFP inaintea ultimului act al celei mai importante competitii fotbalistice intercluburi. „Cine este…

- Fabinho (28 de ani) și Thiago Alcantara (31 de ani), mijlocașii lui Liverpool, s-au recuperat și au revenit la antrenamente, inaintea finalei Ligii Campionilor cu Real Madrid, anunța Daily Mail. Liverpool - Real Madrid, finala Champions League, se joaca sambata, 28 mai, de la ora 22:00. Meciul va fi…

- Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, a asigurat joi ca s-a hotarat in privinta formulei de start din finala Ligii Campionilor, cu Liverpool, programata pe 28 mai la Paris, si a subliniat ca "nu exista frica", dar exista "ingrijorare" care va creste pe masura ce se apropie ziua…

- Mohamed Salah (29 de ani) a avut un mesaj pe Twitter dupa ce Real Madrid a invins-o pe Manchester City, 3-1 dupa prelungiri, și s-a calificat in finala Champions League. In tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool in marea finala de la Paris, de pe Stade de…

- Real Madrid a mai bifat o revenire miraculoasa, calificandu-se in finala Champions League dupa 3-1 și 6-5 la general cu Manchester City. Partida de pe „Bernabeu” l-a fascinat și pe MM Stoica, managerul general de la FCSB. In tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool…

- Liverpool a fost egalata la general (2-2) de Villarreal in returul semifinalelor Champions League din Spania, dar trupa lui Jurgen Klopp a revenit și merge in finala de la Paris dupa 3-2 pe Estadio de la Ceramica.​