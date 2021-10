Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures si Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures au anuntat, vineri, la Sangeorgiu de Mures, lansarea proiectului „Program de preventie, depistare precoce si tratament precoce al cancerului de col uterin,…

- Rata de infectare in București a ajuns la 6,64, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, iar autoritațile vor decide noi restricții. Vineri este termenul pana la care Ministerul Sanatații va anunța ce decide asupra funcționarii școlilor. “Nu copiii sunt responsabili de sanatatea…

- Rata de incidența a cazurilor COVID-19 in Bucuresti este de 4,95 la mie Rata de incidența a cazurilor de COVID în capitala este la un pas sa depașeasca nivelul de cinci cazuri la mia de locuitori. Acesta a urcat luni la 4,95 la mine - potrivit Direcției de Sanatate…

- Adriana Pistol, reprezentanta Institutului Național de Sanatate Publica, susține ca in Romania s-ar putea ajunge la peste 15.000 de cazuri de infectare in fiecare zi daca oamenii nu se vaccineaza și nu respecta regulile anti-COVID. Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa…

- A fost confirmat un caz nou COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), vineri, 13 august. Cazul este la Alba Iulia. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,06 (anterior 0,06). Situația pe localitați – Rata incidenței…

- A fost confirmat un caz nou COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, marți, 10 august. Cazul este la Alba Iulia. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,05 (anterior 0,05). Situația pe localitați – Rata incidenței cazurilor…

- Un raport al Institutului Național de Sanatate Publica, prezentat in aceasta saptamana, arata ca in cel mai pesimist scenariu, pana pe 15 septembrie, numarul imbolnavirilor ar putea depași 1.500 pe zi. Raportul a calculat și necesarul de resurse și estimeaza ca in plin val pandemic s-ar putea sa fie…

- In Romania a fost inregistrat inca un deces din cauza variantei Delta - al patrulea. Numarul infecțiilor cu varianta Delta a coronavirusului, descoperita inițial in India, a ajuns la 101 in Romania, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.