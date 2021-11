Incidenta cazurilor de coronavirus a ajuns in municipiul Iasi la 3,89 de cazuri la mia de locuitori. Cu o zi inainte a fost de 4,27 de cazuri la 1.000 de locuitori. De asemenea, in municipiul Pascani este de 2,42 la 1.000 de locuitori, in Targu Frumos de 0,97, in Podul Iloaiei de 2,38, iar in Harlau de 1,82 de cazuri la mia de locuitori. Vezi aici lista cu incidenta cazurilor de coronavirus pe fiecare localitate in parte