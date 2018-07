Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii brașoveni cauta un copil de cinci ani care, potrivit martorilor, ar fi cazut in apele paraului Berivoi. Potrivit pompierilor, copilul se afla intr-o caruța cu frații și tatal sau cand a cazut in apa. Pompierii din Fagarași au reluat acțiunea de cautare a unui copil de cinci ani care a cazut…

- Un copil in varsta de sapte ani s-a inecat luni seara, in mare, in zona plajei Modern din municipiul Constanta. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, fara succes insa, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un copil de 9 ani a fost atacat de un urs in judetul Harghita. Baiatul a scapat cu viața, dar a suferit mai multe rani si este acum la spital. A avut noroc ca era impreuna cu cainele care a sarit sa-si apere stapanul.

- Un elev roman, in varsta de 15 ani, a fost batut rau de șapte elevi de clasa, in Manchester. Tatal adolescentului face referire la un atac rasist. Incidentul a avut loc pe data de 3 mai in parcul Buile din Salford. De atunci, tanaru și sora acestuia nu vor sa mai mearga la școala. …

- Incidentul s-a produs în timp ce polițistul îl audia pe un barbat acuzat de un furt. Suspectul era cunoscut ca bolnav HIV. Totul s-a petrecut în secția de poliție din Siliștea, județul Constanța, vineri, 4 mai, în timpul unei audieri. Polițistul îl cerceta pe barbatul…