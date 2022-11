Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a catalogat drept zvonuri informatiile potrivit carora Statele Unite ar pregati negocierile cu privire la Ucraina, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele american Joe Biden considera retragerea armatei ruse din Herson o victorie semnificativa pentru Ucraina și declara ca Statele Unite nu vor negocia cu Federația Rusa fara participarea Ucrainei, potrivit Pravda Ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden le-a cerut luni marilor companii petroliere sa "nu mai profite de pe urma razboiului" din Ucraina, investind o parte din superprofiturile lor in Statele Unite pentru a reduce preturile la pompa, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite considera ca procesul de aderare a Ucrainei la NATO „ar trebui reluat la un alt moment”, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul italian in exercitiu Mario Draghi i-a dat asigurari joi presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Italia ”nu va recunoaste rezultatul referendumurilor” organizate de catre Moscova in teritorii ocupate de rusi in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

- Statele Unite "vor lucra cu aliatii si partenerii lor pentru a impune masuri economice suplimentare rapide si severe Rusiei” daca anexeaza teritorii din Ucraina, a avertizat, vineri, presedintele Joe Biden intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite au anuntat miercuri ca au testat cu succes o racheta balistica intercontinentala (ICBM). Operatiunea fusese anuntata in avans pentru a evita orice escaladare a tensiunilor cu Rusia in contextul conflictului din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…