- Explozia din Beirut a lasat in urma zeci de persoane prinse sub daramaturi. Un barbat a fost gasit in viața de salvatorii voluntari, la 15 ore dupa ce ramasese captiv sub resturile casei distruse, potrivit DailyMail.Zeci de oameni sunt inca disparuți dupaexplozia de marți care a ranit peste 5.000 de…

- O explozie s-a produs, vineri dimineata, la o butelie cu azot din incinta unei fabrici din municipiul Barlad, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Vaslui.

- Salvatorii au intervenit pentru acordarea primului ajutor unei persoane în vârsta de 61 de ani, care a suferit mai multe leziuni în urma unei caderi de la înalțime. Imediat dupa efectuarea apelului la 112, salvamontiștii…

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Darmanești, este cercetat penal, dupa ce a produs un accident rutier cu mopedul pe care il conducea, fara a avea permis de conducere.Polițiștii care au demarat cercetarile la fața locului au constatat ca luni seara, in jurul orei 20.40, in timp ce conducea un ...

- Un barbat a fost ucis, iar un altul ranit grav cu focuri de arma sambata in "zona autonoma" creata de manifestanti intr-un cartier din Seattle, in nord-vestul SUA, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP, potrivit AGERPRES.Aceasta "zona autonoma" a fost instituita in cadrul valului national…

- Patrick Hutchinson, protestatarul de culoare care a scos sambata din multimea adunata la Londra in miscarea „Black Lives Matter” un barbat alb ranit, a declarat ca a dorit sa evite o catastrofa si ca militeaza pentru eliminarea barierelor rasiale, potrivit CNN.Mai mult de 100 de oameni au…

- Un incendiu a izbucnit intr-o zona izolata din Singeorz Bai. Un baiețel de doar 10 anișori a fost ranit. Salvatorii au ajuns in zona indicata doar pe jos, neputand inainta cu echipajele. Intervenție dificila pentru salvatorii bistrițeni. Un apel la 112 anunța un incendiu la o casa izolata in camp. ”Un…

- Anchetatorii prahoveni fac cercetari dupa aparitia in spatiul public a unor informatii referitoare la un barbat care ar fi fost operat de urgenta dupa ce ar fi fost lovit de politisti in timpul unor perchezitii. Potrivit unei informari transmise joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova,…