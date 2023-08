Incident intr-un spatiu special amenajat pentru biciclete. Gestul unui tanar de 25 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Husi, din cadrul Politiei Municipiului Husi, au retinut un barbat, in varsta de 49 de ani, din comuna Tatarani, judetul Vaslui, banuit de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si amenintare. Politistii Sectiei 4 Politie Rurala…

- FOTO: Un nou parc urmeaza sa fie amenajat in curand in Sebeș. Zone pentru practicarea sportului in aer liber, spații verzi și alei Pe un teren in suprafața de peste 3.800 mp din municipiul Sebeș se va amenaja un nou parc, printr-o investiție de 1,4 milioane de lei. Spațiu public urban va avea zone destinate…

- Incident deosebit de grav in Timiș, vineri dimineața. Polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara, aflați la datorie pe bd. Constantin Brancoveanu din Timișoara, i-au facut semn sa opreasca unei mașini, insa șoferul nu s-a conformat semnalului și a continuat deplasarea.

- Un tanar in varsta de 18 ani, care ameninta ca se sinucide intrand cu mașina intr-un autocamion, a fost oprit de politisti pe drumul national DN 2, anunța Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Accident la Mihalț: Un tanar s-a urcat baut la volan și a lovit o mașina parcata pe marginea drumului Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit duminica, in jurul orei 23.30, pe Strada Principala din Mihalț, unde a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari…

- O minora este cautata de polițiștii doljeni, dupa ce a plecat voluntar de la domiciliul din municipiu. Polițiștii Secției 2 Craiova au fost sesizați de catre un tanar, de 26 de ani, din municipiu, ca, sora sa, Tiligrama Durac, de 17 ani, a plecat ieri si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,50…

- Polițiștii Secției 3 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112 astazi, la ora 11:52, cu privire la faptul ca pe acoperișul de la intrarea in scara unui bloc de pe Calea Șagului din Timișoara s-ar afla o femeie cazuta. „Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se…