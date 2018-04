Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta casa costa doar 10.000 de de dolari și poate fi construita in 24 de h. O companie din SUA a prezentat oficial casa care se poate construi in cel mult 24 de ore. Firma din Texas folosește tehnologia de printrare 3D pentru a ridica construcția. Potrivit CBS Local, este vorba despre o locuința…

- Votantii din Roma au fost descurajati de cozile lungi de la sectiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare. "Ne vom intoarce mai tarziu, poate spre seara, coada era prea mare acum", a spus Sandra, care a venit sa voteze impreuna cu sotul si cu copilul lor de doi ani, potrivit…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu,…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde in nordul Siriei. ''In acest stadiu putem spune ca un elicopter s-a prabusit. Avem doi martiri. Nu…

- Un autobuz care transporta pe aeroportul din Frankurt pasageri de la avionul cu care sosisera catre terminal a intrat joi in coliziune cu un camion pe platforma aeroportului, in urma accidentului soferul autobuzului si 13 pasageri fiind raniti, informeaza agentia DPA.

- Incident inedit la Institutul de Psihiatrie Socola. O ambulanta a ramas înzapezita în nameti, iar angajatii au reusit sa o scoata doar cu ajutorul unei carute trase de doi cai.