- Un barbat din Iași, tata a trei copii, a ajuns in stare critica la spital, dupa ce a aruncat o petarda langa o canistra cu benzina. El a fost transportat la spital cu arsuri pe 75% din suprafața corpului. Incidentul a avut loc sambata in cartierul ieșean Galata. Barbatul de 30 de ani a aruncat o petarda,…

