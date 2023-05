Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ranite in urma prabușirii unui pod in Finlanda. Majoritatea victimelor este formata de copii, potrivit Reuters.Cel puțin 24 de persoane, majoritatea copii, au fost ranite joi dupa ce un pod pietonal temporar s-a prabușit in orașul finlandez Espoo, in apropierea capitalei…

- Procurorii sarbi au anunțat ca barbatul de 21 de ani care a fost arestat vineri dimineața in legatura cu uciderea a opt persoane și ranirea altor 12 și-a recunoscut faptele, a transmis sambata procuratura din Smederevo, in apropiere de Belgrad, citata de Reuters.Serbia este in stare de șoc și dupa doua…

- Un tragator a deschis focul luni dimineata in Louisville, principalul oras din statul american Kentucky, facand ‘mai multe victime’, au informat autoritatile locale, potrivit AFP si Reuters. ‘Confirmam ca exista un atacator in actiune’ in centrul orasului, a scris pe Twitter politia, mentionand ca exista…

- Un barbat care conducea un camion inchiriat de la compania U-Haul a lovit luni, 13 februarie opt persoane in districtul Brooklyn din New York, in timp ce incerca sa fuga de poliție, informeaza Reuters . Ulterior, ofițerii au reușit sa opreasca vehiculul, care a intrat in derapaj, și sa-l aresteze pe…