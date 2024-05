Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, la Alba Iulia, despre candidatura sa pentru functia de presedinte al Romaniei, ca mai intai trebuie vazut care vor fi rezultatele la alegerile din 9 iunie si cum se va finaliza procesul in interiorul partidului cu privire…

- Scandal in cartierul ”Lumea Noua” din Alba Iulia, in seara de Paște: Doi barbați batuți și amenințati de un tanar Un scandal a avut loc in seara de Paște, la Alba Iulia, in cartierul ”Lumea Noua”. Un tanar de 21 de ani a fost reținut dupa ce a batut doi barbați. Cazul a fost facut public de reprezentații…

- LIVE VIDEO: Ave, Apulum! Strigatele de lupta ale Garzii Apulum rasuna din nou la Alba Iulia. Razboinici, gladiatori și dansatoare, reprezentanții in Cetatea Alba Carolina Ave, Apulum! Strigatele de lupta ale Garzii Apulum rasuna din nou la Alba Iulia. Razboinici, gladiatori și dansatoare, reprezentanții…

- Comunicat: PSD Alba și-a lansat echipele de candidați pentru Consiliul Județean și pentru cele 78 de localitați din județ Comunicat de presa: Cu buna credința, pentru oamenii din Alba: PSD și-a lansat echipele de candidați pentru Consiliul Județean și pentru cele 78 de localitați din județ. Partidul…

- Reprezentantii politiei din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au facut urmatoarele declaratii, in cazul adolescentului ce a cazut astazi de la etajul unei cladiri in constructie din municipiul Constanta "La data de 4 aprilie a.c., in jurul orei 12.00, politistii au identificat trupul…

- Ancheta in cazul barbatului gasit decedat intr-un apartament din Alba Iulia. Ușa era inchisa pe interior. Precizarile Poliției Se fac cercetari in cadrul unui dosar de ucidere din culpa, in cazul barbatului de 49 de ani gasit decedat, luni, in apartamentul in care locuia la Alba Iulia. Potrivit IPJ…

- VIDEO: Accident rutier produs pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Trafic ingreunat Un accident rutier s-a produs joi dimineața pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit in sensul giratoriu de la trecerea la nivel cu calea ferata. In urma coliziunii, o persoana…

- Un istoric și cercetator clujean a fost reclamat de vecini la asociația de proprietare pentru ca are prea multe carți, fiind, in opinia reclamanților, un pericol pentru tot bloclul. Mai exact, istoricul și cercetatorul, Daniel Iancu, a fost reclamat de vecinii sai din centrul orașului pentru ca are…