Incident grav: O persoană a fost găsită înecată în râul Dâmbovița, în Capitală (Video) Un incident in desfașurare are loc in acest moment in București, pe cheiul raului Dambovița, unde o persoana a fost gasita inecata. Poliția se afla la fața locului. Circulația in zona se desfașoara cu dificultate, fiind blocata pe o banda. Polițiștii incearca sa identifice cauzele incidentului și persoana gasita fara suflare. Știre in curs de actualizare. The post Incident grav: O persoana a fost gasita inecata in raul Dambovița, in Capitala (Video) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

