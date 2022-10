Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un televizor s-a desprins de pe un perete al unei sali de sport din cadrul unei scoli din Petrosani si s-a prabusit peste doua eleve. Fetele au fost duse de urgenta la spital, pentru ingrijiri medicale.Incidentul a avut loc,…

- Politistii ieseni au deschis o ancheta, dupa ce doua eleve de clasa a noua s-au batut, sub privirile colegilor, care au filmat incidentul fara sa intervina in vreun fel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat de 60 de ani a fost gasit miercuri mort in albia paraului Maleia din Petroșani. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la faptul ca, in albia paraului Maleia din municipiul Petrosani, se afla o persoana decedata. Politistii ajunsi la fata locului…

- Un dispozitiv de mici dimensiuni transportat cu o drona a explodat, duminica, in Baza Flotei ruse a Marii Negre, in Peninsula Crimeea, cel putin sase persoane fiind ranite in incident, anunta autoritatile ruse, citate de agentia Reuters. Incidentul a avut loc in Baza navala rusa din Sevastopol. Autoritatile…

