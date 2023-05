Incident grav la metroul din București. Un călător a căzut pe șine Un calator a cazut in calea de rulare, pe Magistrala M2, cu direcția Berceni. Metrorex transmite ca ar putea fi vorba de o posibila tentativa de suicid. Pompierii au intervenit pentru extragerea unei persoane aflate sub o garnitura de metrou la statia Aviatorilor. Salvatorii intervin cu o autospeciala de stingere, una descarcerare și cu doua SMURD, Detasamentul Special de Salvatori. In timpul operațiunii contra contr-conometru, a fost oprita alimentarea cu energie electrica pentru accesul salvatorilor. Informația a fost confirmata de Metrorex care precizeaza ca ar putea fi vorba despre o posibila… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

