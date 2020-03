Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 18 elevi au fost raniti, vineri, dupa prabusirea unei pasarele de lemn, la o scoala din vestul Frantei.Incidentul a avut loc la un colegiu din localitatea Landivisiau, in departamentul Finistere.

- Elevii si profesorii a doua clase de la o scoala din Patarlagele, judetul Buzau, urmeaza sa fie testati pentru bacilul Koch, dupa ce un licean a ajuns la spital cu pleurizie tuberculoasa. Elevii sub 18 ani vor face intrademoreactia la tuberculina, iar profesorii vor ajunge la radiologie.

- Un echipaj al ambulantei a fost solicitat la locul de joaca de langa Scoala nr. 40 "Aurel Vlaiculdquo; din Constanta.Este vorba despre un copil de 11 ani, care a cazut din leagan. Din ce spune mama acestuia, copilul are mana rupta.Sunt leagane vechi, neasigurate si gata sa cada. Zona nu este imprejmuita.…

- Dupa incidentul petrecut la școala 133 din capitala, specialiștii s-au intors din nou la unitatea de invațamant. vor verifica fiecare clasa, pentru a fi siguri ca luni elevii se vor intoarce la ore in condiții de siguranța.Marți, sute de persoane au fost evacuate din școala, din cauza unei dezinsecții.…

- Mai mulți elevi ai Școlii 133, din Sectorul 4 al Capitalei, au fost evacuați din sala de clasa, dupa ce au simțit un disconfort respirator. Anterior, in cursul zilei de marți, clasa fusese igienizata, ca urmare a apariției unor cazuri de gripa.Elevii erau in clasa a VIII-a și au fost evacuați…

- O fetita nevazatoare in varsta de opt ani a murit ieri-dimineata la Spitalul de Neurochirugie Iasi dupa ce duminica a fost fost internata in stare grava dupa ce a cazut pe scarile Liceului Special „Moldova" din Targu Frumos. Incidentul s-a petrecut la etajul al II-lea, copila fiind in acel moment in…