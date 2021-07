Incident grav în județul Covasna. Un copil de 8 ani a fost atacat de un urs Un baiețel de opt ani din comuna Ghelința, județul Covasna, a fost atacat de un urs, marți dimineața. Copilul se afla in fața casei, iar parinții i-au auzit strigatele și l-au dus urgent la spital. Din fericire, copilul nu a fost grav ranit. El s-a ales cu cateva zgarieturi, insa este traumatizat de incident. Intamplarea a avut loc la noua și jumatate dimineața. Localnicii spun ca ursul, un exemplar adult, a coborat din padure pe albia raului și a ieșit direct in mijlocul satului. In incercarea de a parasi zona locuita a intrat pe o strada infundata. Acolo a dat nas in nas cu copilul, care se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

