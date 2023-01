Incident grav în Dâmbovița! Elev amenințat cu un cuțit în curtea unui liceu/ Ce măsură au luat oamenii legii Un incident grav a avut loc in prima zi a acestei saptamani in curtea unui liceu din orașul Titu, județul Dambovița. Un tanar de 37 de ani a fost reținut, fiind acuzat ca ar fi amenințat cu un cuțit un elev al unitații de invațamant. Totul s-ar fi intamplat dupa ce barbatul de 37 de […] The post Incident grav in Dambovița! Elev amenințat cu un cuțit in curtea unui liceu/ Ce masura au luat oamenii legii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

