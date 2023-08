Locomotiva unui tren personal a luat foc pe ruta Oradea – Halmeu, judetul Bihor. Trenul avea trei vagoane cu aproximativ 20 de calatori care au reusit sa coboare in siguranta. ”Pompierii militari bihoreni au intervenit in localitatea Oradea, strada Santaului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de calatori care circula pe ruta Oradea – Halmeu. Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor, in jurul orei 03:00, moment in care la fata locului au fost mobilizate operativ,…