- Un autoturism aflat in mișcare, pe o strada din Bușteni, a fost atacat de o ursoaica, cu trei pui. Animalul a lovit portiera din dreptul soferului. In imaginile surprinse in Bușteni se poate observa cum ursoaica și cei trei pui cautau mancare intr-un tomberon. Cand a vazut ca autoturismul se apropie…

- Locomotiva unui tren de calatori a luat foc, luni dimineața. Traficul feroviar este blocat intre Timișoara și Arad. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anunțat ca traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Timișoara, intre stațiile CF Șag și Vinga, (linie simpla electrificata),…

- Patru masini au fost la un pas sa fie spulberate de tren in Pipera, județul Ilfov, dupa ce barierele s-au ridicat pentru cateva secunde, apoi au revenit in poziție verticala. Momentul le-a dat fiori reci șoferilor blocați pe șine, intre bariere, dar și acelora care au fost martori la scene. Barierele…

- Pilotul cursei Tarom de la Amsterdam a leșinat cu puțin timp inainte de aterizare. I s-a facut rau, i-a comunicat comandantului starea lui, apoi și-a pierdut conștiența. Pilotul a alertat turnul de control, declanșand procedura de urgența. Incidentul a avut loc aproape de Aeroportul Otopeni. In cateva…

- Doi barbați din Bistrița-Nasaud au fost reținuți și sunt acuzați de braconaj, dupa ce au vanat un cerb. Polițiștii au gasit la percheziții un adevarat arsenal. Polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase din Bistrița-Nasaud, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrița,…

- Incident de securitate la baza NATO din Siauliai. Premierul Spaniei Pedro Sanchez și președintele Lituaniei Gitanas Nauseda au fost evacuați de urgența chiar in timp ce iși susțineau discursurile. Alerta de securitate s-a dat in momnetul in care a fost interceptata in spațiul aerian o aeroava rusa.…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a provocat un incident de securitate dupa ce a filmat in interiorul unor fabrici de armament din județul Brașov și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Directorul sau de comunicare a transmis ca ministrul Economiei a avut permisiunea directorilor de fabrica…

- Operatorul aerian TAROM are un nou director general, in persoana lui Catalin Radu Prunariu. Schimbarea conducerii companiei vine in contextul in care, incepand cu anul 2020, industria aeronautica a intrat in cea mai acuta criza din istoria sa, indeosebi pe segmentul transportului de pasageri, care a…