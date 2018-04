Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP SAPTAMANAL 16-22 APRILIE BERBEC Pentru Berbec e o saptamana buna. Luni poate aduce schimbari de stil, de direcție, de sens. Fac bani in aceasta perioada, marți și miercuri, zilele cele mai favorabile, multe discuții insa apoi in a doua jumatate a saptamanii, trebuie sa fie atenți la tonul…

- Doua avioane de pasageri au intrat în coliziune, miercuri, pe pista aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv, relateaza site-ul publicației The Times of Israel. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoana nu a fost ranita, dar aeronavele au suferit avarii grave în partea din spate…

- Cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața vineri, in urma unui atentat care a avut loc in sudul Afganistanului. Atentatul a fost comis cu o masina capcana. In atentatul care a avut loc vineri in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice in aceasta dimineața intr-un supermarket in Trebes, in sudul Franței, dupa ce anterior atacatorul a deschis focul asupra unui grup de polițiști, ranind unul dintre ei.

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat…

- Un incident aviatic intre un avion de vanatoare rus si unul american a avut loc deasupra Marii Negre. Potrivit RomaniaTV.net, avionul rus l a constrans pe cel american sa si abandoneze misiunea pe mare.Mai exact, un avion de lupta rusesc, de tip Suhoi Su 27, a interceptat in data de 29 ianuarie 2018…

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri în Turcia. Avionul era implicat în desfașurarea unor exerciții de antrenament. Doi piloți și tehnicianul au murit în urma accidentului, se arata într-un comunicat emis de armata turca.…