Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul în care se afla președintele Columbiei Iván Duque a fost ținta unui atac armat în momentul în care s-a apropiat de granița cu Venezuela, relateaza BBC. Președintele zbura catre Cúcuta în nordul provinciei Santander, iar la bordul elicopterului…

- Un elicopter care il transporta pe presedintele columbian, Ivan Duque, si alti oficiali a fost lovit de mai multe gloante intr-un atac comis vineri. Anunțul a fost facut chiar de seful statului.

- Un elicopter care il transporta pe presedintele columbian, Ivan Duque, si alti oficiali a fost lovit de mai multe gloante intr-un atac comis vineri, a declarat seful statului intr-un mesaj video, conform Reuters preluat de agerpres. Incidentul a avut loc in timp ce elicopterul presedintelui zbura…

- Un elicopter care il transporta pe presedintele columbian, Ivan Duque, si alti oficiali a fost lovit de mai multe gloante intr-un atac comis vineri. Anunțul a fost facut chiar de seful statului.

- Incidentul a avut loc in timp ce elicopterul presedintelui zbura prin regiunea Catatumbo spre orasul Cucuta, capitala provinciei Norte de Santander, a precizat Duque. ”Ceea ce este clar este ca este vorba de un atac las, in care se pot vedea gauri de gloante in aeronava prezidentiala”, a spus Duque.…

- Un elicopter care il transporta pe presedintele columbian, Ivan Duque, si alti oficiali a fost lovit de mai multe gloante intr-un atac comis vineri, a declarat seful statului intr-un mesaj video, conform Reuters. Incidentul a avut loc in timp ce elicopterul presedintelui zbura prin regiunea Catatumbo…

- Un atentat cu masina-capcana s-a soldat marti cu 36 de raniti la o baza militara din orasul columbian Cucuta, in nord-estul tarii, la frontiera cu Venezuela, a anuntat guvernul de la Bogota, atribuind acest atac gherilei ELN (Armata de Eliberare Nationala), transmite AFP, citat de Agerpres. Ministrul…

- Actorul si producatorul american Steven Seagal, cunoscut pentru legaturile sale de prietenie cu presedintele rus Vladimir Putin, i-a oferit marti o sabie de samurai presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit imaginilor transmise de televiziunea publica din aceasta tara sud-americana, informeaza…