- Fostul infirmier Niels Hogel a facut recurs in casatie invocand „erori de procedura”, in speranța ca i se va reduce pedeapsa. Acesta a fost condamnat pe viața, fara posibilitatea de eliberare, nici chiar dupa executarea a 15 ani de detenție, scrie Agerpres. Curtea Federala de Casatie a anuntat ca nu…

- O persoana a murit si alte doua cel putin au fost grav ranite dupa ce un balon cu aer cald s-a prabușit duminica în Germania, scrie Agerpres, citând dpa.Balonul a fost prins într-o rafala de vânt în timpul unui zbor în apropiere de Koblenz, în vestul Germaniei,…

- O operatiune demna de seria "Rambo" are loc in Germania, unde sute de politisti au periat fin luni Padurea Neagra, unde se ascunde un fugar inarmat cu un arc cu sageti, un cutit si cu una sau mai multe arme de foc cu care a dezarmat duminica patru politisti, relateaza AFP si DPA potrivit Agerpres.…