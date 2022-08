Închisoarea care nu permite ochelari de vedere. „Fac privirea amenințătoare” O asociație de avocați a luat in vizor o inchisoare japoneza care a interzis unui deținut sa poarte ochelari de vedere pe motiv ca aceștia il fac sa para „amenințator” și a calificat decizia drept o incalcare a drepturilor omului. Inchisoarea Tsukigata din regiunea Hokkaido, in nordul Japoniei, l-a impiedicat pe deținut sa iși aduca […] The post Inchisoarea care nu permite ochelari de vedere. „Fac privirea amenințatoare” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

