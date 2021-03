Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele fostului finanțator al clubului Dinamo a fost emis un mandat european de arestare, el figurand pe site-ul Politiei Romane, la rubrica ”persoane urmarite”.Acesta se afla in Italia, unde a fugit inainte de a fi condamnat. Acolo, Curtea de Apel din Napoli a respins cererea de extradare și i-a…

- Curtea de Apel București a pronunțat marți o prima sentința in dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, in care Elena Udrea, Ioana Basescu, dar și jurnalistul Dan Andronic sunt acuzați de instigare la luare de mita, spalare a banilor, marturie mincinoasa și favorizarea faptuitorului.UPDATE…

- Fostul europarlamentar Marian Zlotea, condamnat definitiv la 8 ani și 6 luni de inchisoare, se afla acum in custodia autoritaților italiene. Marian Zlotea fugise in Italia inainte sa primeasca condamnarea. Acesta s-a predat poliției. Conform Digi24, polițiștii l-au reținut pe Zlotea in baza mandatului…

- Politia a facut publice duminica imagini de la extradarea unuia dintre liderii unui cartel mexican al drogurilor, acuzat de spalare de bani si de trafic international de droguri. Anchetatorii romani au precizat ca barbatul este „membru marcant” al unuia dintre cele mai violente carteluri mexicane…

- Curtea de Apel București s-a pronunțat, in cursul saptamanii trecute, in cazul apelurilor formulate de milionarul prahovean Mihai Tufan și Parchetul de pe langa Tribunalul București fața de sentința pronunțata in luna octombrie de Tribunalul București, intr-un dosar de tentativa la omor. Omul…

- Mihai Tufan, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, a fost acuzat de tentativa de omor, iar joi 28 ianuarie a primit, sentinta definitiva: Curtea de Apel București i-a majorat pedeapsa și l-a condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare. Pe 9 aprilie 2020, Tufan a injunghiat, cu mai multe lovituri…

- Carina Turcan, femeia acuzata acum cativa ani de spionaj pentru Romania si condamnata in cele din urma la Moscova de spionaj pentru Republica Moldova, a contestat la Curtea de Apel sentinta la 15 ani de inchisoare cu executare.