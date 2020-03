Femeie din Alexandria, transportată la spital cu suspiciune de infecție cu coronavirus

Femeie din Alexandria, transportată la spital cu suspiciune de infecție cu coronavirus in Eveniment / on 13/03/2020 at 17:31 / O femeie în vârstă, din Alexandria, a fost preluată, cu puțin timp în urmă, de un echipaj al ISU… [citeste mai departe]