Stiri pe aceeasi tema

- Sentința definitiva la 8 ani de la deschiderea dosarului de evaziune fiscala in care a fost cercetata femeia de afaceri timișoreanca Rodica Vlad. Patroana lanțului de farmacii Vlad a fost condamnata cu executare in dosarul de evaziune fiscala inceput de DIICOT Mehedinți in urma cu 8 ani.

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 2012-2015, un barbat de 48 de ani, din Pitesti,…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj au efectuat astazi 29 de perchezitii pe raza judetelor Gorj (17), Dolj (1) si Olt (11). Au fost vizate persoane care desfașurau activitați de achiziție, transport și vanzare a materialului lemnos, intr-un dosar penal avand…

- Magistrații vor hotari astazi și daca mențin sau nu sechestrul colosal impus de procurori pe bunurile celor inculpați in dosar. Potrivit procurorilor, prejudiciul total din acest dosar se ridica la peste 100 de milioane lei. In octombrie 2019, 10 persoane și 13 firme au fost trimise in judecata pentru…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a fost achitat de Tribunalul Prahova in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani, insa decizia nu este una definitiva. Vlad Cosma a fost achitat in prima instanța de Tribunalul Prahova in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala și spalare de bani. De asemenea,…

- Conducerea clubului Dinamo Kiev este cercetata de Parchetul General din Ucraina, intr-un dosar de evaziune fiscala, informeaza bagnet.org, care citeaza publicatia Komandaonline, potrivit news.ro.Dosarul a fost deschis la 17 septembrie 2019.Anchetatorii ii acuza pe oficialii FC Dinamo Kiev…

- Robert Negoita, actualul primar al Sectorului 3, scapa de dosarul penal in care procurorii DNA il aveau in vizor pentru evaziune fiscala cu privire la construirea a trei ansambluri imobiliare in Voluntari si in Popesti-Leordeni, edificate intre anii 2005-2009. Procurorii DNA au clasat dosarul cu precizarea…

- Bar Refaeli, una dintre cele mai mari supermodele ale lumii, a fost condamnata de o instanța din Israel, pentru acuzația de evaziune fiscala. Starleta a primit munca in folosul comunitații, insa mama ei nu a scapat la fel de ieftin.