Închiși în casă două zile de frica propriului câine. Au fost salvați de jandarmi Cei doi au avut nevoie de interventia jandarmilor ca sa poata iesi și au apelat la ajutorul lor de urgenta dupa ce animalul a devenit agresiv.In urma cu o saptamana unul dintre soți fusese muscat, conform Ialomița News. Politia animalelor a venit la fata locului si a ridicat cainele agresiv. Ramane de vazut ce se vor decide batranii sa faca cu animalul. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

