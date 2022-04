Stiri pe aceeasi tema

- Tipul materialului: Comunicat de presa privind finalizarea derularii proiectului Titlul proiectului: Dezvoltarea unei activitați noi in cadrul microintreprinderii Numele beneficiarului: GC CONSTRUCȚII SRL Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului a constat in dezvoltarea unei activitati…

- COMUNICAT DE PRESA – FINALIZARE PROIECT POC COMUNA RODNA, cu sediul in localitatea Rodna, județul Bistrița – Nasaud, strada Principala, nr. 756, Romania, telefon 0744246970, deruleaza incepand cu data de 26.04.2021, proiectul ,,Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice pentru invațamant,…

- SC BC HIGHT CLASS ELEMENT SRL, cu sediul in Sat Mihailesti Popesti, Oras Scornicesti, Strada Tronesti, Nr. 12, camera 1, Județ Olt, deruleaza, incepand cu data de 08.03.2022, proiectul „DEZVOLTAREA FIRMEI BC HIGHT CLASS ELEMENT SRL”, cod SMIS 134756, in baza contractului de finanțare incheiat cu Ministerul…

- Primaria a scos la licitație contractul pentru executarea lucrarilor de construire, pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Fagaras”. Este vorba despre lucrarie de izolare termica. „Obiectivul general al acestui proiect il reprezinta creșterea eficienței…

- REȘIȚA. CONSTRUIRE SALA DE EVENIMENTE, RING DE DANS ȘI AMENAJARI EXTERIOARE IN MUNICIPIUL RESITA. Beneficiar: MEMENTO EVENTS G & I S.R.L. /Cod SMIS 133549. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI – Creșterea competivitatii intreprinderii prin extinderea activitatilor din cadrul domeniului de activitate…

- IMO BENZ CONSTRUCT S.R.L. anunta finalizarea proiectului “Achizitie echipamente pentru cresterea competitivitatii IMO Benz Construct SRL “ Cod SMIS 132495. Proiect finanțat prin Regio Programul Operational Regional 2014–2020, implementat la nivel național de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…

- New Recycling S.R.L., in calitate de beneficiar al proiectului „Transformarea deseurilor de plastic in resurse, ca parte a economiei circulare”, cod SMIS 116379, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii,…

- Titlul proiectului: “Modernizarea bazei sportive a SC GME SERV SRL prin retehnologizare” Numele beneficiarului: SC GME SERV SRL, cod SMIS 105276 Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului prestarii serviciilor companiei prin dezvoltarea si modernizarea…