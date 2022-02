Stiri pe aceeasi tema

- Dupa OMS și Comisia Europeana, un alt organism internațional a venit la București sa faca presiuni pentru introducerea obligativitații certificatului verde. Perdeaua de fum cu inceperea negocierilor de aderare Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) ascundea, de fapt, un cu totul…

- Increderea in instituții este scazuta, iar corupția ramane o problema majora in Romania, unde modificarea legilor justiției și presiunile asupra DNA au slabit lupta impotriva coruptiei, arata Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) intr-un raport publicat vineri. DNA ar trebui sa…

- Economia Romaniei a avut performanțe impresionante in ultimele doua decenii, dar exista mai multe aspecte ce-i pot diminua avantul, se arata intr-un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. O prima problema ar fi generata de pandemia de COVID-19, care a franat ritmul rapid al…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, la Digi24, ca Romania a fost, din punct de vedere tehnic, cel mai bine clasat candidat dintre cele șase state care au fost admise recent in procesul de aderare la OCDE. Oficialul din Guvern a precizat ca aderarea la Organizația pentru Cooperare…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi ca, recent, Romania a fost invitata sa adere la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - "o veste uriasa" care in traducere inseamna ca la nivel macroeconomic au fost atinsi indicatorii tarilor dezvoltate. „Romania nu este o tara saraca sau…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat marti seara, intr-o postare pe Facebook, ca Romania pregateste transpunerea rapida a regulilor stabilite de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind impozitarea multinationalelor cu 15% pe profit. Potrivit ministrului, intentia…

- Teste de saliva in școli: Alexandru Rafila acuza parinții ca TESTEAZA COPIII la mișto. „Unii poate glumesc cand dau rezultatele” Teste de saliva in școli: Alexandru Rafila acuza parinții ca TESTEAZA COPIII la mișto. „Unii poate glumesc cand dau rezultatele” Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, acuza…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, acuza ca unii parinți fac testele rapide in mod greșit și ca rezultatele nu pot fi mereu considerate ca fiind valabile. Rafila insa spune ca nu are nicio vina. "Campania de testare trebuie continuata. Am vrut sa arat cum funcționeaza aceste teste. Mai…