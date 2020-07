Stiri pe aceeasi tema

- Touroperatorul Christian Tour afirma ca a trebuit sa reprogrameze toate calatoriile rezervate cu date de plecare pana la 17 iulie, iar acum depinde de deciziile autoritatilor pentru a-si putea desfasura activitatea de baza si a-si asigura continuitatea, iar orice decizie amanata ii impacteaza considerabil…

- Aproape trei sferturi dintre angajații romani nu și-au luat anul acesta concediu de odihna, dar 42% dintre ei planuiesc totuși sa faca o cerere in acest sens in perioada urmatoare, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Ingrijorați mai ales ca lumea s-a relaxat prea mult…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a demarat o campanie de informare prin intermediul careia incurajeaza angajatorii sa ofere vouchere de vacanța salariaților. In sectorul privat, voucherele de vacanța pot fi acordate tuturor angajatilor care au un contract individual de munca, iar…

- Vara care incepe in curand va fi, cu siguranța, una diferita. Puțin probabil sa putem pleca in vacanțe in strainatate și chiar daca o vom putea face, va fi mult mai complicat decat de obicei, din cauza...

- Grecia va incepe sa primeasca turisti straini incepand cu 1 iulie, cand vor fi reluate gradual zborurile directe spre destinatiile turistice grecesti, a anuntat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Turismul constituie baza economiei Greciei, asigurand intre 25% si 30% din Produsul Intern Brut.…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a declarat luni ca Germania ar putea renunta din 15 iunie la avertismentul privind turismul in strainatate, introducand in loc recomandari mai putin stricte, informeaza Reuters. Seful diplomatiei de la Berlin a avertizat insa ca nu se va reveni rapid la vacantele…

- Moldovenii care și-au planificat vacanța de vara și, din cauza pandemiei de coronavirus, nu pot sa profite de ea, sint indemnați sa-și reprogrameze concediile, fara a le anula. Este rugamintea membrilor Asociației Naționale a Agenților de Turism din Moldova (ANAT), potrivit carora, doar reprogramind…

- Pana in acest moment nu am folosit voucherele de vacanța primite anul trecut. Termenul de valabilitate al acestora va expira curand și, in contextul provocat de noul coronavirus, ma gasesc in imposibilitatea de a calatori. Pot beneficia in continuare de acestea? Valabilitatea voucherelor de vacanța…