Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Pregatiri pentru inceperea școlii la Teiuș: Locuri de joaca special amenajate pentru respectarea normelor de siguranța in pandemie la gradinița „Prietenia” Inceperea școlii aduce noi provocari pentru școlile din Romania, datorita masurilor de protecție si noilor protocoale specializate,…

- Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care se aloca 175 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor facute de autoritatile locale, de unitatile scolare pentru pregatirea anului de invatamant in contextul...

- Ziarul Unirea Nelu Tataru, despre declarațiile pe propria raspundere inainte de inceperea școlii: ,,Cred ca este un lucru elementar si un lucru de siguranta pentru fiecare dintre noi” Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat sambata ca parintii trebuie sa completeze declaratia pe propria raspundere…

- In contextul in care se vorbește tot mai mult despre faptul ca starea de alerta ar putea fi prelungita in Romania, in contextul creșterii numarului cazurilor noi de infectari cu COVID-19, iar pana la inceperea anului școlar a mai ramas o luna de zile, elevii, dar și parinții și profesorii se intreaba…

- Inceperea scolii nu trebuie privita cu frica, spune medicul primar pediatru Mihai Craiu, care indica mai multe studii conform carora riscurile infectarii cu COVID-19 la copii sunt mult mai reduse. In plus, parintii pot sa-si pregateasca copiii pentru inceperea scolii facand doua lucruri simple.

- Inceperea in toamna a scolilor, daca vor incepe, este problema cea mai complicata de rezolvat in conditii de pandemie.Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații susține ca toate regulile care vor fi implementate trebuie sa țina cont de evaluari punctuale.…

- Andreea Esca, prezentatoarea ProTV, care a dezvaluit luni seara ca a avut coronavirus, le-a recomandat celor care cred mai mult sau mai puțin in coronavirus sa nu lase garda jos, pentru ca virusul exista. ”Mesajul meu pentru public ar fi: ”Nu lasați garda jos!”. Cred ca este cel mai important lucru…

- Nu mai putin de patru luni au trecut de la intreruperea Ligii Nationale de handbal feminin, solutia finala anuntata de FRH pentru „inchiderea” editiei 2019 – 2020 fiind inghetarea campionatului. Echipele au inceput pregatirile pentru noua editie de campionat, iar primele meciuri sunt programate in 20…