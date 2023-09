Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta SUA Kamala Harris, premierul chinez Li Qiang si ministrul de Externe rus Serghei Lavrov s-au reunit joi la Jakarta in cadrul unui summit al Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), o ocazie rara pentru natiunile rivale de a purta discutii diplomatice, relateaza AFP.

- Liderii Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) se intalnesc miercuri cu omologii lor din SUA, China si Japonia in cursul unei serii de reuniuni la nivel inalt pe un fond de rivalitati intre mari puteri si de tensiuni in Marea Chinei, transmite AFP.ASEAN tine la Jakarta cateva summituri…

- Presedintele chinez Xi Jinping va lipsi probabil de la summitul G20 care va avea loc saptamana viitoare in India, au declarat pentru Reuters surse din India si China care au informatii pe aceasta tema.Doi oficiali indieni, un diplomat stabilit in China si un oficial care lucreaza pentru guvernul…

- Compania aeriana din Coreea de Nord, Air Koryo, care urma sa efectueze luni primul zbor comercial in afara tarii in mai bine de trei ani, si-a anulat zborul in ultimul moment, relateaza AFP.Coreea de Nord a fost prima tara care si-a inchis granitele in 2020, cand in China vecina au fost…

- Masurile se numara printre cele mai recente semne ale relatiilor tensionate dintre Washington si Beijing, care s-au ciocnit din cauza acuzatiilor de spionaj, drepturilor omului, politicilor industriale ale Chinei si interdictiilor de export din SUA privind tehnologiile avansate. Biroul pentru Industrie…

- Fostul selectioner al Chinei, Li Tie, care a evoluat ca jucator la echipa engleza de fotbal Everton, a fost trimis in judecata pentru coruptie, a anuntat miercuri Procuratura Suprema a Poporului, in timp ce autoritatile de la Beijing incearca sa puna capat abuzurilor in lumea sportului, informeaza AFP.Incepand…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a spus duminica, la Beijing, ca taierea tuturor legaturilor economice cu China este „o iluzie”, in contextul in care unele tari occidentale pun la indoiala dependenta lor economica de gigantul asiatic.

- In materialul de astazi „China la zi” va prezentam traducerea din limba chineza a unui articol extrem de relevant pentru viziunea chineza, publicat in ziarul Global Times, cu privire la vizita efectuata de Secretarul Trezoreriei Americane, Janet Yellen.