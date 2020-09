Inceputul Săptămânii Europene a Mobilităţii Punerea in functiune pentru publicul calator a Magistralei 5 de metrou consemneaza un moment important pentru transportul public in Bucuresti. Aceasta data marcheaza, de altfel si inceputul Saptamanii Europene a Mobilitatii, ocazie cu care sunt promovate forme de transport ecologic precum si faptul ca mobilitatea sporeste in mod evident calitatea vietii in orase. Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor reprezinta prima magistrala de metrou construita de la zero de dupa Revolutie. Noua linie de metrou faciliteaza legatura locuitorilor din sud - vestul capitalei cu centrul orasului, prin intermediul a… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

