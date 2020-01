Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 24 de echipe, din 11 judete, vor participa in acest weekend la Winter Robotics Games, competitie care va avea loc la Timisoara, la Universitatea de Vest Timisoara. Robotii prezentati se vor imtrece in cadrul unor meciuri cu durata de 1-2 minute. Echipa de robotica a Colegiului Național Pedagogic…

- Miercuri, 15 ianuarie 2020, de la ora 16:00, la sediul sau din Bd. Lacul Tei, nr.122-124, sector 2, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti organizeaza cu sprijinul Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii "Gala Premiilor de Excelenta in Educatie si Cercetare la UTCB" pentru anul…

- Pseudonim literar: Carmen Sylva. Cine? Intaia Regina a Romaniei. Nume la naștere: Elisabeth, Elisabeta. Scriitoare. Scopul declarat al vieții ei era sa ajute toți romanii. L-a dus la capat pana la moarte. Am uitat-o. Regina uitata. Daca nu va e cu suparare, sa ne-o aducem aminte.

- Primaria Orașului Sebiș, Ocolul Silvic Sebiș-Moneasa și Liceul Teoretic Sebiș și-au dat mana pentru a sprijini campania inițiata de Romsilva, „Un copil – un braduț”. Scopul acțiunii a fost acela de a-i responsabiliza pe copii fața de natura și de a crea „legaturi trainice cu padurea, prin implicarea…

- 100 de ani de EDUCAȚIE romaneasca, 100 de ani de UBB „Universitațile sunt o neașteptata, geniala și luminoasa a Evului Mediu , cand omenirea civilizata a ințeles pentru prima oara ce reprezinta cunoașterea și educația intru știința și cultura, in folosul ființei umane in special și al comunitații umane…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a analizat modul in care administratorii fondurilor de pensii administrate privat au raspuns, in trimestrul al III-lea al anului 2019, solicitarilor inregistrate in aplicatia "Afla la ce fond de pensii esti!", gazduita pe site-ul ASF - www.asfromania.ro .…

- In perioada 5-10 noiembrie, Asociația Culturala pentru Educație prin Arta (ACEA) ii invita pe bucureșteni la spectacolul de teatru imersiv ’88/’89, gazduit de Ferestroika. Proiectul cultural este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Creat de Iulia Rugina și Oana Rasuceanu,…

- La nivelul sectorului 2 sunt in curs de desfașurare proiecte care beneficiaza in acest an de finanțare nerambursabila de la bugetul local. Printre acestea se numara cel derulat de Asociația pentru Educație și Sanatate Mens Sana, unul dintre beneficiarii de finanțari nerambursabile in anul 2019,…