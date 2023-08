Începe vânătoarea monstrului din Loch Ness: Desfășurare impresionantă de forțe Ce-ar fi daca, in ciuda deceniilor de cautari zadarnice, 'Nessie' s-ar ascunde intr-adevar in apele tulburi ale Loch Ness-ului? Cercetatori si entuziasti au lansat sambata cea mai mare vanatoare a monstrului scotian din ultimii 50 de ani, comenteaza AFP intr-un reportaj. Drone echipate cu scanere termice, barci cu camere cu infrarosu, hidrofoane: se depun toate eforturile pentru a dezlega misterul care captiveaza intreaga lume de generatii, conform Agerpres. "Scopul nostru a fost intotdeauna sa inregistram, sa studiem si sa analizam tot felul de comportamente si fenomene naturale care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Ce-ar fi daca, in ciuda deceniilor de cautari zadarnice, „Nessie” s-ar ascunde intr-adevar in apele tulburi ale Loch Ness-ului? Cercetatori si entuziasti au lansat sambata cea mai mare vanatoare a monstrului scotian din ultimii 50 de ani, comenteaza AFP intr-un reportaj.

