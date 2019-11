Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 4 noiembrie 2019, în prezența doamnei viceprimar Emese Oláh, a lui Gábor Tompa, director Festival și președinte UTE și a lui András Visky, director artistic, a avut loc la Cluj conferința de presa de prezentare a Festivalului. Cea de-a 18-a editie a UTE FEST…

- Sebastian Metz a participat la seminarul organizat, vineri, de DC News, in care a prezentat realizarile parteneriatului romano-german. ”Ceea ce faceți in Sectorul 5 merita toata susținerea” a spus Metz catre Daniel Florea, primarul Sectorului 5, unde a fost organizat seminarul. ”Trebuie…

- Erik Birinyi are 17 ani si este elev la Colegiul Transilvania din Cluj. Anul acesta, adolescentul a organizat o conferinta internationala pentru elevi, la care a fost invitat presedintele Klaus Iohannis, iar doi fosti premieri, Dacian Ciolos si Emil Boc, s-au aflat printre speakeri. Insa cea mai mare…

- Uniuniunea Teatrelor din Europa (UTE – L’Union des Théatres de l’Europe) a fost fondata în 1990 de catre Giorgio Strehler, legendarul regizor al Piccolo Teatro din Milano, și Jack Lang, politician francez, Ministru al Culturii și apoi Ministru al Educației. În…

- V.S. Un spectacol organizat de Asociația “De profesie, OM” – in parteneriat cu Asociația Folclorica „Doina Prahovei”, Filarmonica “Paul Constantinescu” și Consiliul Județean Prahova – a strans laolalta sute de prahoveni de varsta a treia, joi seara, in sala Europa a Palatului Administrativ din Ploiești.…

- Chef Cristi Dobre, un bucatar buzoian care s-a perfecționat in restaurante din Europa, a obținut mai multe medalii de aur, la probe individuale și pe echipe, in cadrul unei competiții gastronomice care a avut loc in orașul Novi Sad, Serbia. El a facut parte din echipa naționala a Romaniei, care a obținut…

- Continuand tradiția anilor trecuți, Teatrul Maghiar de Stat Cluj va fi prezent și anul acesta in cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj ajunse la cea de-a X-a ediție. Astfel, Teatrul Maghiar va juca trei...