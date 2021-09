Începe UNTOLD 2021: Programul complet al celui mai așteptat festival de muzică din Europa Se deschid porțile celui mai așteptat festival de muzica din Europa in 2021, UNTOLD. Organizatorii promit surprize și experiențe unice pentru cea de-a șasea ediție, care incepe la Cluj-Napoca pe 9 septembrie și ține pana pe 12 septembrie. Peste 200 de DJ-i, artiști și trupe de renume internațional și din Romania, printre care David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Steve Aoki, Ofenbac, Sam Feldt, Paul van Dyk, Parov Stelar, The Script sau Tyga vor face show-uri speciale in cele patru zile de festival. Fanii pot consulta acum programul pe zile, cu line-up-ul anunțat pana acum. Organizatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

