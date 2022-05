Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si-a redus estimarile privind recolta de grau a Uniunii Europene (UE) in anul agricol 2022/2023, dar cu toate acestea si-a mentinut prognozele potrivit carora exporturile de grau ale UE vor atinge un nivel record, in contextul in care razboiul va perturba livrarile din Ucraina,…

- Directorul general al producatorului auto Stellantis, Carlos Tavares, nu se asteapta la imbunatatiri in lantul de aprovizionare cu semiconductori inainte de anul viitor, transmite Reuters, citat de news.ro.

- Dolarul a urcat luni la un nou maxim al ultimilor doi ani, fata de un cos de valute, in tranzactii slabe si agitate, in concordanta cu randamentele mai mari ale Trezoreriei americane, in timp ce investitorii se pregatesc pentru mai multe cresteri de jumatate de punct procentuale ale dobanzilor de…

- Rusia a efectuat duminica atacul sau impotriva bazei militare ucrainene din regiunea Lviv utilizand rachete de croaziera ce au fost lansate din spatiul aerian rusesc de bombardiere cu raza lunga de actiune, a declarat luni un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de Reuters.

- Ministrul german de Finante, Christian Lindner, intentioneaza sa introduca o reducere la pretul benzinei, pentru a-i ajuta pe automobilistii din cea mai mare economie europeana, care se confrunta cu cresterea masiva a preturilor, a anuntat publicatia Bild, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Noul ambasador american in China, Nicholas Burns, a sosit in tara asiatica si va intra in carantina pentru trei saptamani, a anuntat sambata, intr-un tweet, misiunea diplomatica a SUA, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca Turcia nu poate abandona relatiile nici cu Rusia si nici cu Ucraina, el criticand faptul ca eforturile diplomatice occidentale nu au dat rezultat, informeaza Reuters, preluand posturi de televiziune locale.

- Rusia a acceptat sa amane pana in 2027 plata unei parti a creditelor acordate Cubei, a comunicat marti Duma de Stat, la cateva zile dupa ce cele doua state au anuntat o intarire a relatiilor in contextul crizei ucrainene, transmite Reuters.