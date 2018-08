Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 29 iunie, de la ora 14:00 , in Sala de Conferinte a Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare, va avea loc lansarea volumului „Prabusirea mitului Securitatii” de autorii: Corvin Lupu si Cristian Troncota. Lucrarea va fi prezentata de: prof. univ. dr. Nicolae Iuga, prof. univ. dr. Petru…

- S-a incheiat a doua ediție a Campionatului Județean de fotbal feminin. AS Venus Maramureș a caștigat locul I, terminand competiția neinvinsa. A doua ediție a Campionatului Județean de fotbal feminin, competiție organizata de Asociația Județeana de Fotbal Maramureș, s-a terminat. Cu victorii in linie,…

- Weekendul urmator va fi Hard Enduro Maramureș, cel mai mare concurs de enduro din județ. Hard Eduro Maramures este un eveniment implementat de un tanar pasionat de motociclism, prin care acesta ofera sansa pasionatilor de cross enduro sa participe intr-o competitie adevarata dar si foarte dificila.…

- O femeie in varsta de 51 de ani din Campulung la Tisa a decis sa isi puna capat zilelor, luand un pumn de medicamente. Ea a fost transportata la Centrul de Primiri Urgente a Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, dar femeia a decedat. „Sunt șocata, o cunosc de cand eram mica. Nu imi vine sa cred…

- Agentia Dambu Rotund a Bancii Transilvania a fost jefuita armat de 20.000 lei. Acest jaf armat a fost realizat de un individ purtand asupra sa o arma alba, respectiv un cutit. Talharul autor al acestui jaf armat a furat 20.000 de lei dupa ce a amenintat casiera cu un cutit. Politia, care a ajuns inaintea…

- Deoarece vacanta de vara bate la usa elevilor si datorita experientei acumulate in anii trecuti, privind desfasurarea activitatilor preventiv-educative in colaborare cu organizatori de tabere pentru copii si tineri in perioada vacantei de vara si in acest an, Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Pintea…

- Doua persoane din comuna Obarsia Closani, judetul Mehedinti, sunt in stare grava, dupa ce au fost lovite de un fulger, miercuri seara, in timp ce se aflau la o stana din localitate. Dupa aproximativ 2 ore, una dintre ele a decedat. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti,…

- Fenomenele meteorologice periculoase din ultimele zile au afectat 17 localitați de pe raza a noua unitați administrativ-teritoriale din județ (Barsana, Cernești, Petrova, Bicaz, Remetea Chioarului, Cupșeni, Oarța de Jos, Șomcuta Mare și Groși Țibleșului). Președintele CJSU Maramureș, prefectul Vasile…