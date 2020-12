Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici a solicitat luni demisia Guvernului Orban, ca urmare a tragediei de la Neamt, amintind ca dupa tragedie de la Colectiv, guvernul PSD, condus atunci de Victor Ponta, a demisionat.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, duminica, in comuna Bucovat din judetul Dolj, el candidand pe locul I pe lista organizatiei PNL pentru Senat, ca foarte multi oameni sunt nehotarati in ceea ce priveste participarea la vot, pentru ca si-au pierdut increderea atat in administratiile…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Bogdan Toader, si senatorul Radu Oprea vor deschide listele organizatiei judetene a PSD pentru alegerile parlamentare, anunța AGERPRES.Potrivit anuntului postat, marti seara, de Toader pe pagina sa de Facebook, el va deschide lista de…

- Scandalul legat de alegerile interne ale alianței USR-PLUS Cluj ia amploare, senatorul Mihai Goțiu acuzându-l într-o scrisoare deschisa pe Dacian Cioloș ca i-a ignorat mesajele în care îi semnala neregulile din procesul de vot și vicierea acestuia.„Primul lucru…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a declarat ca procedura de selecție a candidaților USR-PLUS Cluj pentru alegerile parlamentare a fost influențata de intervenții ale conducerii PLUS asupra delegaților locali.

- Fostul primar de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, a cerut, sambata seara, in direct la Romania TV, demisia șefului Jandarmeriei Romane, in scandalul de la Biroul Electoral al Sectorului 1, acolo unde exista o ancheta cu privire las o presupusa fraudare a votului."Jandarmii care se aflau acolo…

- Membri USR din Bucuresti si Iasi se declara nemultumiti in legatura cu desemnarea delegatilor USR PLUS care vor decide listele de candidati pentru alegerile parlamentare, precum si de perspectiva ca parlamentari cu o activitate buna sa nu se regaseasca pe aceste liste, transmite news.ro.”"Revin…