- Buna Vestire, sarbatoare mare din Postul Paștelui. Semnificații, obiceiuri și superstiții. Ce nu ar fi bine sa faci in 25 martie Buna Vestire sau Blagovestenia, praznic inchinat Maicii Domnului, este sarbatorita in fiecare an pe 25 martie. Aceasta are loc in fiecare an in perioada Postului Mare, fiind…

- Maine, cu ocazia Bunei Vestiri, sau, dupa cum este cunoscuta popular, Blagovestenia, crestinii ortodocsi au dezlegare la peste in strictul post al Pastelui. Sarbatorita pe 25 martie in calendarul ortodox, ziua marcheaza momentul in care Fecioara Maria a primit vestea ca va da nastere Fiului Lui Dumnezeu,…

- Obiceiurile sunt pastrate cu sfințenie in Cartierul Matei Basarab din Targoviște! Sambata, 4 martie, va avea loc o noua ediție e evenimentului unic in țara Paștele Cailor sau Tudorița. Acesta are loc in fiecare an in prima saptamana din Postul Paștelui. Maine, evenimentul va debuta la ora 10.30, cu…

- Postul Paștelui cunoscut ca Postul Mare este cel mai lung și mai aspru post randuit de Biserica Creștin Ortodoxa. Timp de 48 de zile, credincioșii nu au voie sa manance de dulce și trebuie sa fie mai buni cu cei din jur. La sfarșitul secolului al III-lea, Postul Paștelui a fost imparțit in postul prepascal…

- Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru post din an. Acesta are o durata de 40 de zile, la care se adauga și Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare. In trecut, Postul Sfintelor Paști avea menirea de a-i pregati pe cei ce urmau sa primeasca botezul in noaptea Invierii. In zilele noastre, Postul…

- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2023, perioada Postului Mare va dura de la 27 februarie pana la 15 aprilie. Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se…

- Moșii de Iarna, sarbatoare cunoscuta si sub numele de Sambata Morților, este celebrata anual in funcție de data in care pica Paștele, cele doua evenimente religioase fiind strans legate una de cealalta. Mosii de iarna 2023. In Biserica Ortodoxa se face pomenirea celor adormiți, in mod constant. Sarbatoarea…

- Duminica incepe perioada TRIODULUI pentru creștin-ortodocși. Postul Paștelui este la trei saptamani distanța Pe 5 februarie 2023 intram in perioada Triodului. Triodul este cunoscut atat ca o carte de cult, cat si ca o perioada liturgica a Anului bisericesc. Triodul ca si cartea de cult, cuprinde cantarile,…