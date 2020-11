Începe restaurarea fostului Palat Mihail Sturdza Municipalitatea a publicat listele cu actele urbanistice eliberate in octombrie. La fel ca in ultimele luni, de pe liste lipsesc proiectele imobiliare de amploare, piata initiativelor noi fiind intr-o relativa stagnare. Astfel, niciuna dintre autorizatiile emise nu face referire la construirea de blocuri noi. In schimb, mai multe acte urbanistice au fost eliberate pentru ridicarea de locuinte individuale. Totusi, cele mai multe autorizatii au vizat racorduri si bransament (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

