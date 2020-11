Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda Libra a Facebook este in curs de pregatire pentru a fi lansata in ianuarie, a anunțat in cursul zilei de ieri publicatia Financial Times, transmite Reuters. Libra Association, care va emite si va gestiona Libra, intentioneaza sa lanseze o moneda digitala care va fi corelata cu dolarul,…

- Ministerul de Finante din Franta a trimis notificari marilor companii din sectorul tehnologiei, intre care Facebook si Amazon.com, ca trebuie sa plateasca taxa pe servicii digitale conform planificarii, in decembrie, transmite Reuters potrivit news.ro. Franta a suspendat colectarea acestei…

- Seful regiunii Liguria, Giovanni Toti, a declarat ca ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, s-a intalnit sambata cu autoritațile locale pentru a discuta noi masuri. Toti a scris pe Facebook ca guvernul va cere școlilor sa alterneze lecțiile online și in clase și le va indica companiilor…

- Planul propus include fortarea gigantilor de tehnologie sa isi imparta sau chiar sa vanda unele dintre operatiunile europene daca dominatia lor pe piata este considerat ca ameninta interesele clientilor si rivalilor mai mici, a scris ziarul, citat de Reuters. Comisia Europeana va propune noi reguli,…

- Comisia Europeana considera ca trei giganți tehnologici nu depun destule eforturi in lupta pentru combaterea dezinformarii. Raportul, citat de Reuters, vine la doi ani dupa ce companiile au fost de acord cu un cod de practica de autoreglementare pentru a preveni raspandirea de fake news. ”Facebook,…

- Google, la bani marunți in Europa. Țara din UE care controleaza conturile gigantului american, pentru a stabili daca și-a platit taxele Autoritatile fiscale daneze au inceput sa verifice conturile Google din Danemarca pentru a stabili daca gigantul de tehnologie are vreo datorie fiscala, a anuntat luni…