Stiri pe aceeasi tema

- Primaria capitalei informeaza ca pe parcursul anului curent se prevede intervenția serviciilor de profil pentru combaterea ambroziei pe o suprafața de 68 de ha de pe teritoriul municipiului. In acest scop, in bugetul pentru anul 2023, au fost prevazuți 1 milion de lei, inclusiv pentru achiziționare…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a declarat la Digi24 ca palmierii pe care i-a plantat in Piața Unirii fac parte dintr-un lot de cateva sute care a fost achiziționat fara licitație, arborii facand parte dintr-un experiment recomandat de specialiști in aclimatizarea plantelor. Negoița…

- Doua companii, una din Turcia și una din Romania, vor sa elaboreze studiile de fezabilitate pentru largirea la trei benzi a autostrazilor A1, A2 și A3. In urma expirarii perioadei de depunere a ofertelor, astazi au fost depuse 2 oferte pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru ????????????????????????????????…

- Trei nave militare ruse cu capacitatea de a desfasura operatiuni subacvatice se aflau in zona din apropierea locului in care a avut loc actul de sabotaj la conductele rusesti Nord Stream 1 si 2 in luna septembrie 2022, potrivit unei anchete comune a televiziunilor publice din tarile nordice, relateaza…

- Primaria Municipiului Chișinau vine cu precizari, dupa apariția in spațiul public a unor imagini video referitor la modalitatea de semanare a gazonului pe aliniamentul stradal al bd. Dacia, sectorul Botanica. Astfel, municipalitatea informeaza ca serviciile municipale utilizeaza o noua tehnologie de…

- Procurorul Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, a declarat luni, 20 martie, ca mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Putin nu va expira daca și cand razboiul din Ucraina se va incheia, relateaza The Guardian . „Nu exista un termen de prescripție pentru crimele de razboi. Acesta este…

- Oameni chemati la proteste de partidul lui Ilan Sor au inceput sa se adune, duminica, la Chisinau, pentru a cere guvernului sa le plateasca integral facturile, in conditiile in care politia anuntase anterior ca s-ar fi pregatit cu aceasta ocazie provocari, in spatele carora ar fi serviciile speciale…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca in prezent nu sunt conditii politice pentru ca razboiul din Ucraina sa fie incheiat la masa negocierilor, motiv pentru care conflictul din tara vecina ar putea fi unul de lunga durata, dat fiind ca nici Rusia, nici Ucraina nu au capacitatea…