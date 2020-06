Începe războiul? Coreea de Nord a bombardat o clădire extrem de importantă la granița cu Sudul Coreea de Nord si-a distrus, intr-o explozie, sediul Biroului de Legatura cu Coreea de Sud, situat la Kaesong, la frontiera intercoreeana, relateaza BBC News. Explozia a avut loc la cateva ore dupa ce Phenianul a reiterat amenintari cu actiuni militare impotriva Sudului. Locația a fost renovata si deschisa in 2018, pentru ca cele doua tari sa poata comunica. Biroul era gol din ianuarie, in urma impunerii unor restrictii impotriva noului coronavirus. Context. Coreea de Nord a anunțat in urma cu o saptamana ca va intrerupe toate liniile de comunicație cu Coreea de Sud, inclusiv pe cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord si-a distrus, intr-o explozie, sediul Biroului de Legatura cu Coreea de Sud, situat in apropierea orasului de frontiera Kaesong, anunta oficiali sud-coreeni, relateaza BBC News, conform news.ro.Explozia a avut loc la cateva ore dupa ce Phenianul a reiterat amenintari cu actiuni…

- Seulul va riposta cu severitate in cazul in care Phenianul va continua sa sporeasca tensiunile, dupa ce a distrus marti sediul unui birou de legatura comun la Kaesong, oras situat in apropierea frontierei dintre cele doua Corei, vazut ca un simbol al reconcilierii intercoreene, a avertizat presedintia…

- Armata nord-coreeana a amenintat sa-si reinstaleze trupele in zonele de frontiera cu Sudul care au fost demilitarizate anterior in virtutea unor acorduri intercoreene, potrivit unui comunicat oficial dat publicitatii marti, noteaza DPA, citata de Agerpres.In acest sens, Coreea de Nord a distrus marti…

- Coreea de Nord a distrus marti biroul de legatura cu Coreea de Sud din Kaesong, oras situat in apropiere de frontiera dintre cele doua tari, a anuntat Ministerul Unificarii sud-coreean, la cateva zile dupa amenintari virulente din partea Phenianului, potrivit AFP. "Coreea de Nord a aruncat in aer sediul…

- O explozie puternica a fost auzita astazi de dimineața in orașul Kaesong, in Coreea de Nord, aflat la granița cu Coreea de Sud. La scurt timp de la explozie a fost vazuta o coloana de fum in apropiere de zona industriala din oraș, relateaza agentia Zonhap, conform digi24.ro. Agenția de stat sud-coreeana…

- Coreea de Nord si-a distrus, intr-o explozie, sediul Biroului de Legatura cu Coreea de Sud, situat in apropierea orasului de frontiera Kaesong, anunta oficiali sud-coreeni. Explozia a avut loc la cateva ore dupa ce Phenianul a reiterat amenintari cu actiuni militare impotriva Sudului. Tensiunile dintre…

- Kim Jong Un a aparut din nou in public, la o intalnire a Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord, iar autoritațile de la Phenian intentioneaza sa intrerupa marti canalele de comunicare, in special militare, cu „dusmanul” sud-coreean, a anuntat agentia de stat nord-coreeana, KCNA, dupa ce mai multi…

- Coreea de Nord intenționeaza sa întrerupa marți canalele sale de comunicație, în special cele militare, cu „inamicul” sud-coreean, a anunțat agenția de stat nord-coreeana KCNA, dupa ce mai mulți activiști au amenințat ca vor trimite manifeste anti-Phenian în țara comunista,…