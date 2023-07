Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca incepe programul Vara Verde in Parcul Natural Vacaresti, ce va cuprinde activitati, printre care se numara tururi ornitologice ghidate, teatru pentru copii, ateliere de creatie, ateliere de pictura pentru seniori. Programul Vara Verde in Parcul…

- Programul Vara Verde in Parcul Natural Vacaresti, cu tururi ornitologice ghidate, teatru pentru copii, ateliere de creatie si ateliere de pictura pentru seniori incepe din acest weekend si va fi organizat la fiecare sfarsit de saptamana, in lunile iulie si august.”Incepe programul Vara Verde in Parcul…

- Cea de-a XI-a editie a Festivalului de muzica si cultura urbana "Femei pe Matasari" aduce in Capitala, de vineri pana duminica, concerte, spectacole de teatru, un targ de produse artizanale si design contemporan, workshop-uri si activitati pentru copii.

- Ultimul weekend din luna mai aduce la „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana” o noua serie de plimbari pietonale pe Calea Victoriei, animate cu spectacole de teatru pentru copii, statui vivante, ateliere interactive si un silent disco marca SAGA F

- Calea Victoriei va fi pietonala sambata si duminica, intre orele orele 10.00 si 22.00, urmand sa fie prezentat un program artistic cu statui vivante, marionete, silent disco, ateliere si teatru pentru copii.

- De Ziua Copilului, micii clujeni sunt așteptați in Parcul Central „Simion Barnuțiu” la o noua ediție a evenimentului „1 Iunie – Hai hui printre povești”. Vor avea parte de spectacole, jocuri de societate, concerte, ateliere și multe altele. „Hai-hui printre povești” celebreaza și in acest an, in 1 și…

- Weekendurile pietonale din cadrul evenimentului outdoor „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana” continua cu o serie de activitați artistice și educaționale atractive pentru publicul de toate varstele.

- Miniconcerte de muzica de jazz, un recital de chitara clasica, ateliere si spectacole pentru copii vor avea loc, la acest sfarsit de saptamana, in Parcul Kiseleff, a informat, vineri, Primaria Sectorului 1.Administratia locala da startul evenimentelor in aer liber din acest an. Activitatile vor avea…