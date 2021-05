Stiri pe aceeasi tema

- Programul "Rabla pentru electrocasnice" din acest an va debuta pe 14 mai cu etapa de inscriere a beneficiarilor, iar din 21 mai beneficiarii pot incepe achizitia de aparatura noua in schimbul predarii uneia vechi, a anuntat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-o conferinta…

- ​Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat în sedinta de Guvern de miercuri si programul Rabla 2021, dar și Rabla plus, vor începe în câteva zile, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, citat de Agerpres. Prima de casare…

- Prima de casare acordata in Programul "Rabla Clasic" creste, in 2021, de la 6.500 de lei de la 7.500 de lei, iar bugetul pentru Programul "Rabla Plus" se va dubla, pana la 400 de milioane de lei, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Ministrul…

- ‘Programul ‘Rabla pentru electrocasnice’ va continua in acest an si va avea un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare de pana acum, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. ‘Programul ‘Rabla pentru electrocasnice’ va continua in acest…

- Conform ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, programul Rabla pentru electrocasnice 2021 va incepe dupa a doua jumatate a lunii aprilie. Bugetul se pastreaza, reprezentțnd o valoare de 40 de milioane de lei, bani ce vor permite achzitia a peste 100.000 de device-uri, iar valoarea…