Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30.000 de masini care polueaza vor fi eliminate din circulatie prin intermediul programului "Rabla Local", derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.

- Rabla Local 2023: Perioada de inscriere a persoanelor fizice in Programul privind casarea autovehiculelor uzate a fost prelungita Rabla Local 2023: Perioada de inscriere a persoanelor fizice in Programul privind casarea autovehiculelor uzate a fost prelungita Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat…

- Din cauza numarului foarte mare de accesari, inscrierea persoanelor fizice in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local se desfașoara intr-un ritm mai lent. Pana la ora 11 s-au inscris peste 600 de persoane fizice in cadrul programului prin intermediul aplicației.…

- S-A DAT STARTUL… Primaria Cetațenii din Barlad sunt anunțați de Primarie ca, incepand de astazi, 31 iulie a.c., de la ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local. Municipiul Barlad a semnat contractul de delegare cu Administrația…

- Inscrierea persoanelor fizice in cadrul programului se realizeaza prin intermediul aplicației informatice pusa la dispoziție de catre AFM, pana pe 31 august 2023, ora 16:30 sau pana la epuizarea bugetului alocat fiecarei unitați administrativ-teritoriale (UAT). Instrucțiunile privind inscrierea…

- Incepand de astazi, 31 iulie, ora 10:00, dejenii se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local. Primaria Municipiului Dej a obținut finanțarea pentru 500 de autoturisme in cadrul programului Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate…

- „Sunt convins ca interesul cetatenilor in a-si casa un autovehicul mai vechi de 15 ani, fara a avea obligatia de a achizitiona un autovehicul nou in schimb, va fi unul extrem de mare, la fel ca in cazul celorlalte programe de reinnoire a parcului auto pe care le derulam prin Administratia Fondului pentru…

- Cetațenii din Municipiul Alba Iulia vor putea incepand de luni, 31 iulie, sa se inscrie pentru programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local 2023. „Incepand de luni, 31 iulie 2023, ora 10:00, albaiulienii se pot inscrie in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla…