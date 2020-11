Începe programul de relaxare a restricțiilor. Mii de români din această țară se vor bucura Incepe programul de relaxare a restricțiilor in Franța. Mii de romani din aceasta țara se vor bucura de ele. Franta va incepe sa ridice restrictiile pentru limitarea pandemiei de coronavirus in saptamanile ce urmeaza, desfasurand procesul pe parcursul a trei etape, pentru a evita o noua explozie a numarului de cazuri de infecții, a anunțat […] The post Incepe programul de relaxare a restricțiilor. Mii de romani din aceasta țara se vor bucura appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Franța va incepe sa ridice restricțiile pentru limitarea coronavirusului in saptamanile urmatoare, desfașurand procesul in trei etape, pentru a evita o noua explozie a pandemiei, a declarat duminica...

